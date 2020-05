Policiais apreendem bolsa com R$ 25 mil após ação contra o tráfico de drogas em Itarema

Um bolsa com R$ 25 mil reais foi recuperada pela polícia durante uma ação contra o tráfico de drogas realizada nesta quarta-feira (29) na zona rural do município de Itarema, no norte do Ceará. O quantia em dinheiro estava em posse de dois suspeitos que fugiram.

Segundo a polícia, denúncias anônimas indicavam a existência de suspeitos que traficavam drogas na localidade de Saquim. De posse das informações sobre a localização dos homens, agentes do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) se aproximaram de uma dupla que portava arma de fogo.

Ao perceber a aproximação, os suspeitos fugiram para uma área de manguezal e deixaram cair uma bolsa. Os PMs revistaram o acessório e encontraram o valor em espécie armazenado em cédulas de R$ 50 reais.

O material foi apreendido e levado para a Delegacia Municipal de Itarema, responsável por investigar a origem do dinheiro e a identificação dos suspeitos, para realizar a prisão deles.