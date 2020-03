Polícia tira do ar perfil de usuário de rede social que compartilhava pornografia infantil no Ceará

A Polícia Civil tirou do ar o perfil de um usuário do Instagram que compartilhava conteúdos de pornografia infantil no Ceará. Não foi informado a cidade de onde o perfil era acessado.

Segundo a polícia, o perfil foi desativo por agentes do Departamento de Inteligência Policial (DIP) após denúncias repassadas por outros usuários da rede social, que pediam a investigação do crime.

Com a retirada do perfil, as investigações devem continuar no sentido de identificar a origem do material pornográfico e do autor do crime para que possa ser capturado.

De acordo com o Artigo 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é considerado crime oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.



A pena prevista para quem cometer esse tipo de delito é de reclusão, de três a seis anos, e multa.