Polícia Rodoviária Federal apreende carro de luxo com 110 multas em aberto, em Fortaleza

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam um veículo de luxo com mais de 110 multas em aberto na tarde desta segunda-feira (15), no quilômetro 10 da BR-116, em Fortaleza.

De acordo com a PRF, o veículo Land Rover, com placas de Mossoró/RN, estava com o licenciamento vencido desde 2011, que havia restrição judicial contra o automóvel, instalação de gás natural veicular (GNV), e as 110 multas em aberto, totalizando o valor de R$ 14.356,35.

Após constatar as irregularidades, a PRF apreendeu o veículo. O motorista não foi identificado.