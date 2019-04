Polícia registra onze acidentes nas estradas federais do Ceará

A Polícia Rodoviária Federal do Ceará (PRF-CE) não registrou mortes nas estradas federais no Ceará durante este fim de semana. A polícia registrou onze acidentes com 16 pessoas feridas.

Desde sexta-feira (29), a PRF fiscalizou 2.266 veículos e pessoas. Foram lavrados 531 autos de infração. Oito Carteiras Nacionais de Habilitações foram recolhidas. Trinta e uma pessoas receberam auxílio das equipes de plantão. Trinta e sete animais foram retirados da rodovia.

Alcoolemia e excesso de velocidade

Foram realizados 608 testes de etilômetro, quatro pessoas foram autuadas por dirigir sob efeito de álcool. A polícia registrou 743 imagens de veículos trafegando em excesso de velocidade.