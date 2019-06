Polícia registra duas mortes nas estradas estaduais no Sul do Ceará

Duas mortes foram registradas nas estradas estaduais no Sul do Ceará nesta sexta-feira (31). Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE-CE), os dois óbitos foram registrados nos municípios de Jardim e Salitre.

O primeiro acidente ocorreu no município de Jardim, na Região do Cariri. Um jovem de 16 anos trafegava de moto pela estrada vicinal de acesso ao sítio Serra D'água quando colidiu com um automóvel. A polícia afirmou que o jovem não estava com capacete. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Santo Antônio de Jardim, mas faleceu três horas depois devido aos ferimentos na cabeça.

Idosa morta

Já na cidade de Salitre, na Região Sul do Estado, na CE-187, um outro adolescente, desta vez de 15 anos, dirigia uma motocicleta quando perdeu o controle da moto e bateu em um ciclista.

Na bicicleta estavam um idoso de 75 anos e sua esposa de 72 anos. O motociclista ficou com ferimentos graves e foi encaminhado para o Hospital Santo Antônio de Barbalha. O garupeiro teve ferimentos leves. Já a idosa não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O idoso foi levado para o hospital em estado grave.