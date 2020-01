Polícia recupera seis bicicletas furtadas em Juazeiro do Norte e avaliadas em R$ 60 mil

As bicicletas recuperadas são avaliadas em R$ 60 mil, de acordo com a Polícia Foto: Antonio Rodrigues

A Polícia Civil recuperou, na noite de terça-feira (14), seis bicicletas que foram furtadas de um condomínio, na madrugada deste mesmo dia, no bairro Jardim Gonzaga, em Juazeiro do Norte. Outras seis bikes ainda não foram localizadas. Os veículos são avaliados em R$ 60 mil — apenas uma delas custa aproximadamente R$ 30 mil. Três homens foram presos.

As 12 bikes estavam no estacionamento de um condomínio. A Polícia acredita que os autores do crime pularam o muro e levaram os veículos, já que na parede havia marcas de pés e dos pneus. As vítimas registraram um Boletim de Ocorrência (B.O.) na Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, que iniciou as investigações.

Após receber informações sobre o furto, característica dos suspeitos e modelo das bicicletas por um aplicativo de mensagens, uma equipe do Policiamento Ostensivo Geral (POG) avistou um homem, próximo ao colégio Edward Teixeira Ferrer, no bairro Pirajá, transitando com um dos veículos furtados. Ele ainda tentou fugir, mas foi capturado.

O homem, que a Polícia Civil não divulgou sua identidade para não atrapalhar as investigações, estava com uma bike Oggy de cor branca e foi reconhecido pelas imagens das câmeras de segurança como um dos suspeitos.

Horas depois, os policiais conseguiram localizar outras bicicletas em uma casa e capturar mais dois suspeitos, que serão indiciados por furto e receptação. “Outras (bicicletas) possivelmente serão encontradas ao longo das horas”, afirmou o delegado Juliano Macula. Ontem a noite as vítimas já foram até a Delegacia e retomaram seus bens furtados.