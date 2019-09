Polícia procura por homem que ameaçou matar PMs e realizar ataques no Interior

Um homem procurado por um homicídio e suspeito de ameaçar matar policiais militares e realizar ataques, no Município de Monsenhor Tabosa, está sendo procurado pelas polícias Civil e Militar. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as equipes policiais "estão em diligências ininterruptas".

Ramon Alves Brandão, conhecido como 'Lourão do Crime', de 24 anos, possui um mandado de prisão preventiva por homicídio em aberto. Ele já possui passagem pela Polícia pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e é investigado por participação em outros crimes na cidade, de acordo com a Pasta.

O foragido gravou áudios com ameaças, que foram compartilhados pelas redes sociais e assustaram a população. A motivação seria a prisão de sua mãe e do padrasto, na posse de ilícitos. "Se essa Polícia de Monsenhor Tabosa não procurar prender quem está errado, vai ter desgraça aí dentro. A treta de vocês não é com minha mãe nem com o cara que está lá, não. A treta de vocês é comigo!", afirma o homem, no áudio.

"Agora eu vou dar um 'papinho' aqui. Se as autoridades não procurarem liberar eles, porque são inocentes, vai ter desgraça dentro de Monsenhor Tabosa. Quem vai pagar é os órgãos do Estado. Minha treta não é com a população de bem. Minha treta é com esses p* (palavrão), que querem mostrar serviço prendendo gente inocente", continua.

Força-tarefa em busca do foragido

A SSPDS informou que as apurações do caso são conduzidas pela Delegacia Municipal de Monsenhor Tabosa e as diligências ocorrem com o apoio da Polícia Militar do Ceará (PMCE), que empregou composições do Policiamento Ostensivo Geral (POG), da Força Tática (FT), do Comando Tático Rural (Cotar) e do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio).

"A população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS); ou ainda para o WhatsApp de denúncia da Delegacia Municipal de Monsenhor Tabosa, no telefone (88) 99951-9337. O sigilo e o anonimato são garantidos", garantiu a Pasta.