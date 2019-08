Polícia prende suspeitos de assaltos a casas de praia e a turistas em Caucaia

Policiais da 1ª Companhia do 12º Batalhão prenderam na noite desta sexta-feira (16) três homens suspeitos de assaltos em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. O grupo foi capturado na CE-060, no bairro Itambé, após uma composição da PM interceptar o veículo. Segundo a polícia, os criminosos tinham como alvos principais casas de praia e turistas.

Conforme o sargento Valério, o trio identificado como Alisson da Silva dos Santos, 25, com antecedentes criminais por tráfico e assalto; Lucas Lourenço da Silva, 26 e Yago Fonseca Mesquita, 19, estavam sendo investigados após denúncias de envolvimento com os crimes na região.

De acordo com o agente, Alisson trabalha como motorista de aplicativo e faz corridas para criminosos transportando material ilícito. Ele conduzia o veículo no momento da prisão e, durante a revista no aparelho celular dele, foram encontrados áudios com um homem negociando o transporte de uma arma de fogo.

Os homens foram levados para a Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde foram reconhecidos por várias vítimas. Eles serão autuados pelos crimes.