Polícia prende suspeito de matar irmão por disputa entre facções criminosas

A Polícia Civil prendeu, no último domingo (5), um homem suspeito de matar o próprio irmão em fevereiro deste ano, no bairro Mondubim, em Fortaleza. O crime foi motivado por disputa entre facções criminosas.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que Ivan Siqueira Lima, 22 anos, assassinou o irmão, Yago Siqueira de Sousa, 18 anos, junto com outros homens por ele ter começado a participar de uma organização criminosa rival. A vítima foi encontrada morta na Rua C, no Mondubim, com lesões na face e vários ferimentos de disparos de arma de fogo.

Os policiais civis do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) chegaram até o suspeito após investigações. Um mandado de prisão preventiva foi solicitado à Justiça.

Ivan Siqueira foi preso dentro de casa, em Fortaleza, e encaminhado para o DHPP. Ele irá responder por homicídio qualificado. A polícia segue em buscas para capturar os outros envolvidos no crime.