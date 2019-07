Polícia prende suspeito de matar ex-companheira a facadas na frente dos filhos de 7 e 11 anos

A polícia prendeu o ex-companheiro de Aldenir Alencar, suspeito de matá-la a golpes de faca na frente dos filhos de 7 e 11 anos de idade, em Santana do Cariri, interior do Ceará, nesta quarta-feira (24). Antônio Ronaldo Marcelino, 37 anos, foi capturado nesta quinta (25), na Serra da Torre, zona rural do município.

Segundo a polícia, o suspeito confessou ter matado a ex-companheira, e afirmou que a motivação do crime foi ciúmes. Moradores da região disseram que a mulher voltava de uma festa quando o crime aconteceu.

Testemunhas relatam que os filhos de Aldenir viram a mãe ser atingida com golpes de faca, chutes e socos pelo próprio pai. As crianças teriam arrastado o corpo da mãe até a casa da avó, para pedir socorro. A vítima foi socorrida para uma unidade de saúde, mas não resistiu.

De acordo com moradores, a mulher estava em uma festa da cidade e o ex-companheiro pediu para dançar com ela. Aldenir se recusou e o suspeito a viu dançar com outro homem. Quando a festa terminou, o suspeito seguiu a vítima quando ela voltava para casa e cometeu o crime.

Aldenir Alencar deixou sete filhos, sendo cinco do relacionamento com o ex-companheiro.