Polícia prende suspeito de mandar assassinar empresário encontrado morto dentro do carro em Pacajus

A polícia prendeu um homem suspeito de ser o mandante do assassinato de um empresário de 30 anos encontrado morto dentro do próprio carro no bairro Tucum, em Pacajus. Segundo a polícia, o suspeito era amigo de Rafael Alves de Holanda, a vítima. Os executores do empresário ainda não foram localizados.

O mandante havia contraído um empréstimo com a vítima no valor de R$ 7 mil, de acordo com o delegado de Pacajus, Marcelo Pinheiro. Como garantia, o suspeito entregou à vítima o contrato da própria casa.

“A vítima havia cobrado alguma garantia. Ele deu o contrato de compra e venda da casa dele (o suspeito). Mesmo após o pagamento, a vítima não devolveu o contrato de garantia e durante esse tempo, esses três meses, ele ficou enrolando, segundo ele (suspeito), pra devolver esse contrato. E essa foi a principal motivação do delito”, esclareceu o delegado.

Ainda segundo Pinheiro, suspeito e vítima mantinham contato normalmente, e o amigo já teria contraído outros empréstimos com o empresário.

No dia do crime, mandante e Rafael de Holanda conversaram para que o empresário fosse buscar um pagamento referente a outra dívida, informou Pinheiro. A execução ocorreu após o empresário deixar a casa do suspeito.

Outras duas pessoas suspeitas de efetivar o assassinato ainda não foram localizados. O mandante do crime não possuía antecedentes criminais.

Dia do crime

Conforme agentes da 2ª Companhia do 15° Batalhão da Polícia Militar, o empresário Rafael Alves de Holanda foi visto pela última vez ao sair para entregar bolos e salgados. Ele era proprietário de duas lanchonetes e revendia carros no município.

Segundo a PM, o sumiço do empresário foi percebido depois de clientes entrarem em contato com um dos estabelecimentos em busca dos produtos. Familiares ligaram para o celular da vítima, mas não conseguiram contato.

Logo em seguida, o corpo de Rafael foi localizado por uma pessoa que trafegava na região. Ele estava caído no banco do carro com marcas de tiros.