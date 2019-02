Polícia prende suspeito de furtar celular de quiosque em shopping de Fortaleza

Um homem foi preso suspeito de furtar o celular de uma funcionária em um quiosque de um shopping, em Fortaleza. O roubo foi filmado por câmeras de segurança do estabelecimento. A prisão foi realizada na manhã desta quinta-feira (14), no bairro Capuan, Caucaia. A polícia afirmou que o suspeito já tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. Um revólver calibre 38 foi encontrado em sua residência.

Albert Danilo Cavalcante Queiroz, de 25 anos, foi localizado por meio da população que o denunciou por meio de ligações para a polícia. Os policiais foram até a casa do suspeito e o abordaram com sua mulher e fizeram buscas nos compartimentos. A companheira de Albert Danilo, Juliana Castro, de 30 anos, mostrou onde ele guaradava o revólver.

A polícia encaminhou o casal para a Delegacia Metropolitana de Caucaia. Em depoimento, Albert confessou ser o autor do furto do celular no shopping. Segundo a polícia, Albert vai responder por posse irregular de arma de fogo e por associação criminosa. O caso vai ficar na responsabilidade do 10º Distrito Policial que vai abrir um inquérito policial foi para averiguar a participação do casal em outros crimes.