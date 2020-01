Polícia prende suspeito de envolvimento na morte de prefeito de Granjeiro

A Polícia Civil do Ceará prendeu, na manhã desta quinta-feira (9), um suspeito de envolvimento na morte do prefeito de Granjeiro, João Gregório Neto, no dia 24 de dezembro do ano passado. O alvo da ação foi encaminhado para a Delegacia Regional de Crato. Também são cumpridos mandados de busca e apreensão em Granjeiro e em Pernambuco.

Ainda de acordo com a Polícia, durante a operação, foi apreendido o veículo utilizado para dar suporte ao crime.

Operação em Granjeiro investiga a morte do gestor João Gregório Neto, morto em 24 de dezembro de 2019 Valéria Alves

Crime

João Gregório Neto foi morto a tiros enquanto caminhava próximo à parede do Açude Junco. A vítima foi atingida pelas costas. A polícia apurou com moradores na época do crime que um veículo foi visto se aproximando do gestor. Logo depois, foram ouvidos pelo menos três disparos. Moradores tentaram socorrer o prefeito, mas quando chegaram próximo ao local ele já estava morto.