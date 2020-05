Polícia prende suspeito de assaltar motorista de aplicativo momento após o crime em Fortaleza

A Polícia Militar prendeu um jovem de 18 anos momentos após o suspeito assaltar um motorista de aplicativo no bairro Granja Portugal, em Fortaleza, nesta sexta-feira (1º). Durante a ação, uma arma de fogo foi apreendida.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os agentes da Polícia Militar faziam buscas na rua Coronel Fabriciano quando foram acionados. Durante buscas na região, os policiais localizaram Francisco Alailton Barbosa Monteiro, que fugia a pé após o assalto.

Após perceber a perseguição da polícia, o suspeito caiu no chão e foi preso. Com ele, a polícia encontrou um revólver que foi utilizado no assalto contra o motorista de aplicativo.

Francisco Alailton, que não possuía antecedentes criminais, foi encaminhado ao 32° Distrito Policial (DP), onde foi autuado em flagrante por roubo. As investigações foram transferidas para o 12° DP, delegacia responsável pela região onde ocorreu a prisão.