Polícia prende suspeito de agredir mulher e espancar animal para assaltar casa no bairro Pedras

A polícia realizou a prisão de um homem que invadiu uma casa, amarrou e agrediu uma mulher, além de quebrar as patas do cachorro da família para assaltar e extorquir dinheiro do marido da vítima, na tarde desta sexta-feira (31), no bairro Pedras, em Fortaleza.

De acordo com a polícia, o suspeito de 22 anos, identificado como Felipe Conceição Araújo, agiu na companhia de um adolescente para pular o muro do quintal da vítima. Eles renderam a mulher, a amarraram com um cinto e a agrediram. Um cachorro teve as patas quebradas e a cabeça ferida durante a ação criminosa.

Os suspeitos separaram alguns objetos da casa e até sacolas com mantimentos para levar. Antes de tentar deixar o imóvel o criminoso se passou pela mulher e mandou uma mensagem para companheiro da vítima pedindo R$ 500, alegando que era para pagar um vendedor que estava na porta de casa.

Desconfiado das mensagens, o marido ligou para a polícia, que foi ao local e libertou a vítima. O adolescente conseguiu fugir antes da chegadas dos agentes de segurança. Já o adulto foi preso e conduzido para a Delegacia do 6º DP, onde foi autuado por roubo e maltrato contra os animais.

O cão foi levado para um veterinário com ferimentos nas patas e na cabeça, mas seu estado de saúde não foi informado.