Polícia prende seis, apreende submetralhadora e dinheiro em Pacoti

Policiais militares prenderam seis pessoas suspeitas de tráfico de drogas na cidade de Pacoti, na Serra de Baturité, nesta segunda-feira (4). Segundo a polícia, entre os capturados, está um homem apontado como o responsável pela venda de drogas na região. Na operação, a polícia apreendeu uma submetralhadora, uma pistola, R$ 20 mil em espécie e vasta municão.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a ação aconteceu após policiais militares receberem informações sobre um carro que estava sendo utilizado para transportar armas e drogas para os municípios de Pacoti e Guaramiranga.

Após a denúncia, policiais montaram um cerco na estrada, nas proximidades da saída da cidade de Redenção. Os agentes fizeram abordagem aos carros que passavam pelo trecho quando localizaram o Celta informado na denúncia.

Dentro do veículo, a polícia encontrou Jameson Rodrigues Pereira, 21 anos, identificado como um dos responsáveis por coordenar a venda de drogas na região, Carlos Renan Menezes de Oliveira, 24 anos, Carolina do Nascimento Assaré, 28 anos, e Ana Patrícia do Nascimento Silva, 35 anos.

Durante busca no automóvel, policiais encontraram uma porção de crack. Em seguida, os agentes seguiram com os quatro suspeitos até endereços onde estavam duas mulheres, também integrantes do grupo criminoso.

Buscas em residência



Ainda segundo a SSPDS, chegando à residência, no Conjunto Planalto, em Pacoti, policiais encontraram Olga Maria do Nascimento Silva, 34 anos, que negou envolvimento no tráfico. Em buscas na casa, foram encontrados, em um saco plástico, munições de calibre variado e uma submetralhadora.

Ainda durante a ação, policiais localizaram Maria Gisleane Brito da Silva 25 anos. Com ela foi apreendido uma pistola calibre 380 e uma sacola com uma quantia em dinheiro.

Apreensão

Na operação, a polícia apreendeu uma submetralhadora, uma pistola, 35 munições de calibre .40, 13 munições de calibre 380, um carregador com capacidade para 30 munições, 806 gramas de crack, 18 gramas de cocaína, uma balança de precisão, um aparelho celular, blocos com anotações relacionadas à prática ilícita, mais de R$ 20 mil em espécie e também o automóvel modelo Celta.