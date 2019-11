Polícia prende segundo suspeito de executar PM durante tentativa de assalto no Henrique Jorge

A polícia prendeu na noite desta terça-feira (5) o segundo suspeito de envolvimento na morte do policial militar Pedro Henrique dos Santos Siqueira, de 24 anos, durante um assalto em uma gráfica no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza. Wesley Mesquita Pinto, de 29 anos, foi encaminhado para a sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Bairro de Fátima.

Conforme a polícia, Wesley ficou do lado de fora da gráfica quando o comparsa Iago Santos, de 28 anos, invadiu o local, anunciou o assalto e trocou tiros com o PM. Após a ação, ele deixou Iago, baleado no braço e na perna pelo soldado, e fugiu em uma motocicleta. Iago foi socorrido e levado ao Frotinha da Parangaba, e depois foi transferido para outra unidade hospitalar.

O veículo usado pela dupla foi encontrado abandonado na Rua Equador, no Bairro Itaóca e encaminhado para o 10º Distrito Policial.

Motocicleta usada na ação criminosa foi localizada pela polícia e encaminhada para o 10º DP. Foto: Rafaela Duarte

Crime

O policial militar Pedro Henrique dos Santos Siqueira, de 24 anos, estava sentado dentro de uma gráfica, fazendo um trabalho para a faculdade onde estudava, quando Iago entrou anunciando o assalto. Ao se dirigir até o policial para roubar um aparelho celular, a vítima reagiu e trocou tiros com o bandido.

O PM foi atingido por, pelo menos, quatro disparos, sendo um na mão e três no tórax. Ele ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Iago, que já responde por roubo e porte ilegal de arma, foi atingido por dois tiros, um no braço e outro na perna.