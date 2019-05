Polícia prende quatro pessoas da mesma família por tráfico de drogas em Aracati

A polícia prendeu quatro pessoas de uma mesma família por suspeita de integrar um esquema de tráfico de drogas, nesta quarta-feira (22), em Aracati, no Ceará.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), policiais receberam uma denúncia sobre um bar pertencente a Maria Delma Silva, de 54 anos, conhecida por “Zeca”, onde funcionava um ponto de venda de drogas. Ao chegar no estabelecimento, os agentes prenderam Alison Silva, de 41 anos. Ele é suspeito de fornecer entorpecentes para os frequentadores do bar. No local foi apreendida a quantia de R$1.108 em dinheiro, além de um veículo Fiat Pálio.

Na casa do Alisson, foram encontradas 175 gramas de cocaína, 80 trouxinhas de crack, além de aparelhos celulares e sacos para embalar drogas. Em um dos cômodos, policiais encontraram, Ivana Cristina da Silva Correia, de 21 anos. Ela é suspeita de agir dentro do esquema criminoso como informante acerca do movimento policial na rua, conforme apuração da Polícia Civil.

Com o prosseguimento das buscas, os agentes foram até a casa de Virgílio Guilherme da Silva, 57 anos, padrasto de Alisson, onde foi encontrada uma espingarda, calibre 22 e dez munições pertencentes ao filho de Delma.

Todos foram levados para a Delegacia Regional de Aracati, onde Alisson vai responder pelos crimes de tráfico, associação para o tráfico, crime contra a ordem tributária e porte ilegal de arma.

Ivana foi autuada por associação para o tráfico e por colaborar como informante, além de Virgílio, que foi autuado por posse ilegal de arma de fogo. Delma foi autuada por tráfico e associação para o tráfico.