Polícia prende quadrilha suspeita de furtar R$ 1 milhão em joias

Após invadir um prédio de luxo na Avenida Beira-Mar e roubar joias no valor de R$ 1 milhão, quatro pessoas naturais de São Paulo foram capturadas pela Polícia Civil do Ceará no último domingo (19).

Três deles foram alcançados no Aeroporto de Fortaleza. Entre os apreendidos, estão dois adolescentes de 16 e 17 anos. Um deles chegou a escapar no momento da abordagem, mas foi alcançado pelos policiais civis horas mais tarde.

Depois de ser apreendido, o menor de idade revelou os três lugares onde as joias estavam escondidas. As peças foram encontradas em um apartamento na Praia de Iracema, em um hotel e em uma oficina mecânica próximo ao Castelão. Toda a mercadoria foi devolvida. Um dos relógios está avaliado em R$ 200 mil.

Furto

Conforme a polícia, os quatro apreendidos são de classe média alta de São Paulo e chegaram a Capital na madrugada de quarta-feira (15). Eles são sócios de uma empresa especializada em comercializar bronze. Em Fortaleza, o grupo estava hospedado em um hotel cuja diária custa R$ 600.

O assalto aconteceu na tarde do dia seguinte quando conseguiram entrar no prédio após um morador deixar o portão aberto. Dentro do condomínio, eles arrombaram a porta de um dos apartamentos. Ainda de acordo com a polícia, os donos estavam de férias e roubaram as joias.

Os suspeitos tiveram prisão preventiva antes de embarcarem para a cidade em que residem. Presos no 2º DP, na Aldeota, os dois adultos devem responder por formação de quadrilha, corrupção de menores. Já os menores de idade estão apreendidos na Delegacia da Criança e do Adolescente (Dceca).