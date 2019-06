Polícia prende paraense após encontrar droga escondida em para-choque de carro, em Acaraú

Um paraense foi preso, na tarde deste domingo (16), após ser abordado na rodovia CE-085, em Acaraú com mais de 19 quilos de cocaína escondidos no para-choque de um veículo. Os entorpecentes foram localizados com a ajuda de um cão farejador da Companhia de Policiamento com Cães (Cpcães).

De acordo com a Polícia, agentes do Policiamento Ostensivo Geral (POG) abordaram um veículo modelo Amarok com placas do município de São Miguel do Gama, no Pará.

O motorista identificado como Lindomar Pereira da Silva Filho, de 43 anos foi interrogado pelos policias que fizeram uma busca no automóvel. Diante da atitude suspeita, os agentes de segurança acionaram Boris, um cão farejador que indicou a presença de entorpecentes no para-choques do carro.

Depois de remover o equipamento, foram encontrados 18 tabletes de cocaína, totalizando 19,1 kg. O paraensefoi autuado por tráfico de drogas e conduzido à sede da Polícia Federal por haver suspeita de tráfico interestadual de drogas.