Polícia prende pai suspeito de estuprar filha em Sobral; Jovem está grávida de 5 meses

Um pai foi preso nesta sexta-feira (16) suspeito de estuprar e engravidar a filha de 15 anos, na zona rural de Sobral, região norte do Estado.

Segundo Adriana Savi, titular da Delegacia de Defesa da Mulher, a adolescente sofria violência sexual desde os 13 anos de idade. A vítima, agora com 15, está grávida de cinco meses. Durante o exame pré-natal, uma enfermeira perguntou à jovem quem era o seu companheiro e ela afirmou que estava esperando um bebê do próprio pai.

Ainda de acordo com a delegada, a prisão do suspeito aconteceu depois que o caso foi denunciado pelo Conselho Tutelar da cidade. Após receber a denúncia, os agentes de segurança localizaram suspeito no local de trabalho, no Centro de Sobral.

Ele foi conduzido para a Delegacia de Defesa da Mulher, onde confessou o crime e foi autuado por estupro de vulnerável.