Polícia prende mulher que recebia droga sintética via Correios, em Fortaleza

A polícia prendeu quatro pessoas suspeitas de tráfico de drogas durante uma operação realizada na última sexta-feira (3) em três bairros da Capital. Uma das pessoas presas era uma mulher que recebia selos de LSD via Correios. As drogas apreendidas foram avaliadas em R$ 40 mil. As prisões foram divulgadas nesta quinta-feira (9).

De acordo com a polícia, Maria Lilia de Sousa Silva, de 22 anos, presa no bairro Vila Velha, recebia selos de LSD por meio de encomenda via Correios endereçadas a ela por Rodrigo César Moura de Sá, 24 anos. Por cada remessa, Lilia recebia o valor de R$ 50. Além da droga, foram apreendidos cerca de R$ 600 na casa da suspeita.

No bairro Quintino Cunha, os policiais prenderam Rodrigo, que enviava a droga para Lilia. Ele disse aos agentes que comercializava os entorpecentes porque tinha uma dívida de R$ 3 mil com Francisco Bruno Cordeiro de Vasconcelos, de 24 anos, que seria o chefe do esquema. Por fim, ao chegar na casa de Bruno, a polícia encontrou haxixe, LSD e ectasy escondidos em um veículo, onde se encontrava o quarto suspeito, identificado como Antônio Carlos Clementino Júnior, de 24 anos.

Durante revista foi encontrada uma quantidade de ecstasy na cueca de Carlos, que estava usando tornozeleira eletrônica e já possui duas passagens pela polícia por tráfico de drogas.

Os quatro foram conduzidos à Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD), onde foram autuados por tráfico e associação para o tráfico de drogas.