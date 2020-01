Polícia prende mais um suspeito de assalto a UPA e recupera equipamentos no bairro Jangurussu

Um homem suspeito de participar do roubo a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro Jangurussu, em Fortaleza foi preso durante uma ação da Polícia Civil realizada nesta sexta-feira (24). Foi o segundo suspeito preso por participação no assalto.

Em outra operação, realizada neste sábado (25), dois homens foram detidos em posse de equipamentos roubados da UPA. Na mesma ação, a Polícia ainda prendeu outro homem por tráfico de drogas.

De acordo com a polícia, Varlej Sampaio Bezerra foi localizado por equipes do 30º Distrito Policial em um conjunto habitacional. Ele estava em posse de um celular, que foi tomado de assalto na UPA. Varlej, que já respondia por tráfico de drogas, foi levado para o 30º Distrito Policial (DP), onde foi autuado por roubo e receptação.

Receptação

Também neste sábado, dois homens foram detidos vendendo monitores e um teclado na feira livre do bairro Jangurusso. Os materiais perteciam à unidade de saúde que foi atacada pelos suspeitos na madrugada da sexta-feira (24).

Durante a operação na feira, Francisco Welber Julião Ferreira, de 40 anos, foi detido com 20 papelotes de cocaína.

Todos foram para o 30º DP, onde foram autuados. Os dois primeiros, por receptação e Francisco Welber, por tráfico de drogas.