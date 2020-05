Polícia prende homem suspeito de traficar drogas em Boa Viagem, no interior do Ceará

A polícia prendeu, dentro de uma residência, um homem de 31 anos suspeito de traficar drogas na cidade de Boa Viagem, no interior do Ceará, nesta sexta-feira (1º). Com o suspeito, foram apreendidos drogas, uma balança de precisão e uma quantia em dinheiro.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), policiais faziam buscas quando receberam denúncia sobre a venda de drogas no distrito de Guia.

Os policiais fizeram buscas e encontraram Renato Marques, de 31 anos, que tentou fugir ao perceber a presença da polícia. Os agentes fizeram abordagem e prenderam o suspeito dentro de uma residência.

Na ação, a polícia apreendeu maconha, papelotes de cocaína, 80 gramas de bicabornato de sódio, uma balança de precisão e uma quantia em dinheiro. O suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Canindé, unidade plantonista responsável pela região.

Na delegacia, o suspeito confessou realizar o tráfico de entorpecentes na localidade. Após prestar depoimento, ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.