Polícia prende homem suspeito de estuprar mulher dentro de loja em Tianguá

A polícia prendeu, nesta segunda-feira (17), um homem suspeito de estuprar uma mulher dentro de uma loja, no centro de Tianguá, na serra da Ibiapaba. O caso aconteceu no último sábado (15).

De acordo com a polícia, o suspeito entrou no estabelecimento e anunciou o assalto. Depois de recolher o dinheiro do caixa, ele abusou sexualmente da vítima, que conseguiu escapar e pedir ajuda. O suspeito fugiu do local.

A funcionária registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia Regional de Tianguá. A polícia realizou buscas e prendeu o suspeito no distrito de Sítio São José, zona rural da cidade.

Ele foi conduzido para a Delegacia e vai responder pelos crimes de estupro e roubo.