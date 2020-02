Polícia prende homem suspeito de agredir a própria filha em Icó, no interior do Ceará

A polícia prendeu, em flagrante, um homem de 38 anos suspeito de agredir a própria filha, uma adolescente de 16 anos, no bairro Cidade de Deus, em Icó, no interior do Ceará.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), policiais militares e civis receberam informações que uma adolescente havia sido agredida pelo próprio pai e foram até o local denunciado.

Chegando lá, os agentes encontraram o suspeito sendo contido por populares e a vítima na calçada de uma casa. A adolescente confirmou as agressões.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Defesa da Mulher de Icó, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal. A Polícia Civil investiga o motivos das agressões, já que o suspeito negou o crime.