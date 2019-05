Polícia prende homem que furtava caixas eletrônicos há mais de 10 anos; suspeito usava 'bluetooth'

A polícia prendeu um criminoso tido como especialista em furto de caixas eletrônicos. Ele praticava o crime desde 2007, em Fortaleza, Interior e outros três Estados: Tocantins, Minas Gerais e São Paulo. O suspeito é paulista foi preso no bairro Jardim das Oliveiras, em um condomínio considerado de classe média alta, segundo a polícia.

Daniel Fernandes de Araújo, 36 anos, chegou a subtrair R$ 93 mil de apenas uma agência bancária com uso de um equipamento que rouba senhas por meio de bluetooth. Ele instalava câmeras e um teclado falso nos caixas eletrônicos e roubava as senhas dos gerentes das agências. Com a senhas, o criminoso abria as máquinas e furtava o dinheiro.

De acordo com a polícia, no início, o suspeito instalava “chupa-cabras” nos caixas eletrônicos e, com o tempo, foi sofisticando a prática criminosa. A polícia informou que ele costumava instalar o material nos caixas aos fins de semana.

O homem já respondia a crimes de furto, dano e estelionato. O material usado por ele para praticar os crimes foi apreendido.