Polícia prende homem que emitia cartões de crédito usando CPFs encontrados na internet

Um homem foi preso em Morada Nova na manhã desta quarta-feira (28) sob a suspeita de utilizar números de CPFs encontrados na internet para solicitar cartões de crédito e fazer compras online.

No momento da prisão, no centro da cidade, Francisco Ednardo Maia, de 38 anos, foi encontrado com um notebook, um HD externo, três aparelhos celulares, cinco chips de telefone, cinco cartões de crédito, seis máquinas de cartões de crédito, 11 cartões do Banco do Brasil e 44 cartões do Mercado Pago (cartão que tem a função de débito para compras online ou em lojas físicas).

Ele foi encaminhado à Delegacia Municipal de Morada Nova, onde foi autuado em flagrante por estelionato. Francisco Ednardo não tinha antecedentes criminais.