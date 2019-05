Polícia prende homem por tentativa de homicídio no bairro Jangurussu

A polícia realizou a prisão de um homem suspeito de cometer uma tentativa de homicídio no bairro Jangurussu. O suspeito, que já responde por homicídio, roubo, latrocínio e tráfico de drogas, foi detido na última sexta-feira (24), mas as informações só foram divulgadas nesta segunda-feira (27).

De acordo com a polícia, o homem identificado como Wanderson de Lima, 27 anos e que era conhecido como "Tição" estava com um mandado de prisão preventiva em aberto por uma tentativa de homicídio que aconteceu no último dia 14 de maio.

Ele foi preso em casa e não esboçou nenhuma reação ao ser capturado. Wanderson foi conduzido para o 30º Distrito Policial, onde se encontra à disposição da Justiça.