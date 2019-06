Polícia prende homem e apreende adolescentes após assaltos em série em Fortaleza

A polícia prendeu um homem de 22 anos e apreendeu três adolescentes após realizarem uma série de assaltos em Fortaleza. O grupo foi capturado por uma equipe do Raio na noite desta segunda-feira (24), na Avenida Francisco Sá, após assaltarem uma pizzaria no Bairro Quintino Cunha. Os suspeitos levaram aparelhos celulares, carteiras e uma quantia em dinheiro do local.

Segundo a Polícia Militar, Felipe Kelve Oliveira de Castro e os adolescentes com idades entre 15 e 16 anos iniciaram as ações criminosas na tarde de domingo (23), ao roubarem um veículo de aplicativo no Bairro Floresta.

Conforme os policiais, além do veículo e do estabelecimento comercial há relatos de que o grupo assaltou pessoas em paradas de ônibus.

Após a apreensão, a polícia descobriu que os suspeitos estavam usando um simulacro de arma de fogo para intimidar as vítimas. O objeto foi apreendido.

Felipe Kelve e os adolescentes foram encaminhados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foram ouvidos e serão autuados. O veículo usado por eles foi recuperado.