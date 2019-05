Polícia prende homem com maconha no Conjunto Ceará

Policiais civis prenderam um homem com 680 gramas de maconha no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, na última terça-feira (21). A droga estava escondida na casa do suspeito.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que o Jalyngson de Sousa Rosendo, 24 anos, foi abordado por uma equipe da policial civil quando fumava um cigarro de maconha na rua. Em seguida, os agentes foram até a casa do rapaz em busca de mais drogas.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram 680 gramas de maconha, dividido em vários papelotes, escondidos dentro de uma bolsa no chão do quarto do suspeito. Jalyngson foi encaminhado para o 12º DP, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ele já tinha antecedentes criminais por posse de entorpecentes.