Polícia prende homem com maconha, dinheiro, balança de precisão e celulares no Crato

Um homem de 32 anos foi preso em casa na manhã desta terça-feira (30), por volta das 11h, no Crato, Sul do Ceará. Kenedy Brito foi detido em flagrante pela Polícia Civil com 445 gramas de maconha, uma quantia de aproximadamente R$ 200 em espécie, uma balança de precisão e dois celulares.

De acordo com o titular da Delegacia Regional do Crato, Luiz Eduardo, o suspeito foi apreendido após uma denúncia anônima recebida pela polícia. Brito foi encontrado no distrito de Ponta da Serra, no Crato, e foi encaminhado para o presídio da cidade.