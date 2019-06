Polícia prende homem com 'chupa cabra' no Bairro Passaré

Um homem foi preso no bairro Passaré, na noite desta segunda-feira (10), com um aparelho que rouba dados bancários, conhecido popularmente como “chupa cabra”.

O suspeito, que não teve a identidade revelada, está com um mandado de prisão em aberto pelo crime de estelionato e foi encaminhado para a sede da Polícia Federal.

De acordo com a polícia, na casa do homem, no Barroso, foram localizados materiais usados nas ações criminosas. Além disso, ele também é suspeito de confeccionar e distribuir cédulas falsificadas.