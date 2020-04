Polícia prende em flagrante pedreiro suspeito de estuprar adolescente no Conjunto Ceará

Um pedreiro foi preso em flagrante nessa quarta-feira (22), suspeito de estuprar uma adolescente de 17 anos durante uma reforma na casa da vítima, situada no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem, 35, que não teve a identidade revelada, foi encaminhado para a Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dececa).

Segundo a Secretaria da Segurança, o suspeito estava realizando alguns reparos, dentro propriedade, na manhã de ontem (22), e teria aproveitado o momento para cometer a violência sexual contra a jovem. Logo após, por meio de denúncias, uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) se dirigiu até a residência da vítima, onde efetuou a prisão do pedreiro.

A adolescente, de acordo com a SSPDS, foi encaminhada para a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), onde passou por exames e pelo atendimento específico para vítimas de estupro. Já o suspeito, que não tinha passagens pela Polícia, foi autuado pelo crime, e um inquérito policial sobre o caso foi instaurado.