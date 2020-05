Polícia prende dupla suspeita de abusar sexualmente menina de 6 anos em Itaitinga

A polícia Civil prendeu dois homens suspeitos de abusar sexualmente uma menina de seis anos no bairro Ponta da Serra, em Itaitinga, na Grande Fortaleza, nesta quarta-feira (20). As prisões foram feitas em ações de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes da Polícia Civil no Ceará.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), após investigações apontarem que a menina estava sendo vítima de abusos sexuais cometidos por dois homens, policiais civis fizeram buscas na tentativa de capturar os suspeitos.

Os suspeitos, de 24 e 55 anos, foram identificados. Um deles tinha antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo. Ambos eram tratados como tios pela vítima, mas não são parentes biológicos dela. Os suspeitos conviviam com a criança desde que ela tinha aproximadamente um ano de idade. A polícia não soube precisar quando foi que os abusos sexuais começaram.

Ainda segundo a SSPDS, foi expedido dois mandados de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável contra os suspeitos. Após os dois pedidos serem deferidos pelo Poder Judiciário, eles foram capturados em casa e conduzidos para a delegacia, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Um celular foi apreendido na ação.

Denúncias

A população pode contribuir com informações que ajudem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número (85) 3377-1121, da Delegacia Metropolitana de Itaitinga, ou para o WhatsApp da unidade policial pelo número (85) 98973-0642. O sigilo e o anonimato são garantidos.