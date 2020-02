Polícia prende dono de carro usado em crime que resultou na morte de jovem em posto de combustíveis

A Polícia Civil do Ceará prendeu, nesta quinta-feira (27), o proprietário do veículo utilizado no crime que resultou na morte de Ângela Christiany Nobre Palácio, de 24 anos, morta após ser atingida por disparos de arma de fogo durante um tiroteio em um posto de combustíveis na terça-feira (25) no bairro Cristo Redentor.

De acordo com a polícia, a prisão foi feita após buscas do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Mais informações sobre o crime serão repassadas em coletiva à imprensa na tarde desta sexta-feira (28).

O crime

Câmeras de segurança mostram o momento em que a jovem Ângela Christiany, tenta fugir do tiroteio mas, na correria, acaba ficando na mira da arma do criminoso encapuzado que perseguia uma outra pessoa.

Ainda nas imagens, é possível ver um tumulto gerado pelas pessoas que estavam no posto. Todas correm após ouvirem os tiros. A jovem era casada e deixa dois filhos.

Christiany havia ido ao posto de combustíveis juntamente com o marido dela para comprar cervejas e, em seguida, ir para uma festa de aniversário, conforme informou um primo da vítima. A jovem foi sepultada na manhã desta quarta-feira (26) em um cemitério no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza.