Polícia prende dona de restaurante suspeita de furtar energia no bairro Varjota

A Polícia Civil do Ceará, em operação com a Enel Distribuição de energia, prendeu em flagrante a dona de um restaurante suspeita de furtar energia no bairro Varjota, em Fortaleza, na tarde desta terça-feira (13).

Conforme a Enel, policiais e agentes da companhia fiscalizaram a rede e encontraram irregularidades na medição de residências e de comércios. Ela foi encaminhada para a delegacia do bairro.

Crime

Além de ser crime, com pena prevista de um a oito anos de reclusão, o furto de energia afeta diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e põe em risco a população, principalmente, as pessoas que manipulam a rede elétrica. As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecarga na rede elétrica, ocasionando interrupção no fornecimento de energia.