Polícia prende dois homens e apreende 21 baterias para torres de telefonia em Fortaleza

A Polícia Civil prendeu dois homens e apreendeu 21 baterias para torres de antenas de telefonia na tarde desta terça-feira (20), em Fortaleza. Policiais conseguiram chegar aos suspeitos após eles anunciarem a venda das baterias na internet por R$ 500. A polícia avaliou as baterias em R$ 80 mil.

Segundo a polícia, os suspeitos, identificados como José Adriano da Silva de Sousa, 24 anos, e Josimar Costa das Neves, 34 anos, foram presos na rua Conselheiro Galvão, no bairro Parangaba, em Fortaleza. A dupla estava vendendo baterias em dois carros quando foram abordados. A polícia apreendeu as quatro baterias, dois celulares e os veículos. Logo após, os policiais foram até a casa de José Adriano, no bairro Quintino Cunha e apreenderam outras 17 baterias.

Na delegacia, eles disseram que compraram as baterias para usá-las em paredão de som. José Adriano da Silva e Josimar Costa das Neves vão responder na Justiça por receptação e associação criminosa.