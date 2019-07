Polícia prende diretor do Demutran de Nova Olinda por liberar moto irregular e rasgar multas

A polícia prendeu em flagrante, na manhã desta terça-feira (9), o diretor do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) de Nova Olinda, no Ceará, Fracisco de Assis Miguel Sampaio, 40 anos, após ele liberar uma motocicleta de forma irregular e rasgar as multas do veículo.

Em depoimento na delegacia, o diretor disse que não recebeu nada em troca e que devolveu a motocicleta e rasgou as multas após o dono se comprometer em colocar a documentação do veículo em dia. A motocicleta havia sido apreendida por agentes do Demutran há dois dias e foi restituída sem a resolução dos problemas que ocasionaram a apreensão.

De acordo com a polícia, Francisco de Assis foi preso em flagrante em Nova Olinda após um promotor de Justiça ir ao local junto à polícia e constatar a ausência da motocicleta. Ele foi ouvido na Delegacia do Crato e foi transferido para a Delegacia de Juazeiro do Norte, onde está preso.

O diretor vai responder por crime de supressão de documento público e sofrerá um processo administrativo disciplinar, onde poderá ser exonerado do cargo que atua com funcionário público. Francisco de Assis havia assumido o cargo há apenas 30 dias.