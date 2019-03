Polícia prende cinco suspeitos de assalto à loja em Fortaleza

A polícia prendeu cinco suspeitos de roubar aparelhos eletrônicos de uma loja na Avenida Gomes de Matos, em Fortaleza. Dois homens invadiram a loja e roubaram celulares do estabelecimento e de clientes, além da arma do vigilante. Outros dois estavam em veículo do lado de fora do local para viabilizar a fuga do grupo.

Os policiais militares foram acionados e por meio das câmeras de segurança conseguiram identificar o automóvel da quadrilha na Avenida leste-Oeste, no Bairro Pirambu. Após perseguição os homens foram presos.

Todo material roubado foi apreendido como também a pistola do vigilante. O 7º Distrito Policial investiga o caso.