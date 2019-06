Polícia prende casal suspeito de comercializar drogas no bairro Conjunto Palmeiras

Policiais civis prenderam um casal suspeito de tráfico de drogas na região do Conjunto Palmeiras, em Fortaleza, na última sexta-feira(14)



Durante a ação foram apreendidos aparelhos celulares, cartões de crédito, drogas, balança de precisão e objetos utilizados para embalar os entorpecentes. Os detalhes da prisão foram informados nesta segunda-feira (17), pela Polícia.

De acordo com a polícia, Thiago da Silva Soares, de 24 anos, e sua esposa, identificada como Alice Zeferino da Silva, de 28 anos foram localizados em uma casa depois de uma denúncia sobre o comércio de tráfico de drogas no local. Com eles foram encontrados vários cartões, movimentações bancárias e documentos.

Durante as buscas, os agentes de segurança encontraram em outra residência do mesmo bairro 500 gramas de cocaína e 123 g de maconha, objetos para embalar drogas, caderneta com informações sobre o comércio de entorpecentes, canivete, faca e três balanças de precisão. Os materiais pertenciam ao casal, segundo a polícia.

Thiago e Alice foram presos e levados para 30º Distrito Policial. Ambos foram autuados por tráfico de drogas.