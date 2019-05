Polícia prende casal e apreende adolescente após série de assaltos no José Walter

A polícia prendeu um casal e apreendeu um adolescente após uma série de assaltos no Bairro José Walter, em Fortaleza, na noite desta quinta-feira (16).

Conforme a polícia, o casal estava em uma motocicleta abordando as pessoas da região. A dupla não estava armada e agia intimidando as vítimas. Com eles foram encontrados diversos aparelhos celulares.

O homem e a mulher foram detidos na Rua 45 e encaminhados para o 13º Distrito Policial, no Bairro Cidade dos Funcionários. Durante o procedimento, a polícia conseguiu identificar o proprietário da motocicleta usada nas ações e descobriu que o veículo havia sido emprestado aos suspeitos por um adolescente de 17 anos, enteado do dono da moto.

O jovem foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). A polícia constatou que ele ganhava parte dos produtos dos assaltos.