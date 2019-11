Polícia prende advogada e dupla suspeita de participar de organização criminosa, no Interior do CE

A polícia prendeu, nesta quarta-feira (13), uma advogada, que estava com mandado de prisão em aberto, e dois homens suspeitos de participação em uma organização criminosa, no interior Ceará.O nome da cidade onde a prisão foi realizada ainda não foi divulgado.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), com os três foram encontrados uma arma com numeração raspada, uma quantidade de cocaína, ainda não informada, e dois automóveis utilizados por eles.

Mais detalhes a respeito das prisões serão divulgados durante uma entrevista coletiva, na manhã desta quinta-feira (14), no auditório do Complexo de Delegacias Especializadas (Code), no bairro Aeroporto, na capital cearense.