Polícia pede prisão de ex-namorado de vendedora morta a tiros em Maracanaú

A Polícia Civil pedirá a prisão preventiva do ex-namorado de Ana Thainara Matias Duarte Alcântara. A vendedora foi assassinada a tiros na última sexta-feira (25) em Maracanaú.

De acordo com o inspetor Antônio Moraes, Eduardo Thiago dos Santos Alcântara, pode ter sido o mandante do crime. Ele já tinha sido preso por três meses por ter descumprido uma medida protetiva solicitada por Thainara.

Ezequias Alves de Sousa, que participou do assassinato e já está preso, confessou em depoimento que o cunhado Carlos Robério do Nascimento Façanha, o executor do crime, o chamou para levá-lo de moto até o local do assassinato. Após cometer o crime, fugiu. Ezequias garante que não sabia que levava o cunhado para matar alguém.

A Delegacia Metropolitana de Maracanaú ainda segue investigando o paradeiro de Carlos Robério.