Polícia ouve funcionários de restaurante que teriam sido agredidos por empresário

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) ouviu, na manhã desta quarta-feira (6), quatro dos sete funcionários do restaurante Le Cuisinier, no bairro Parque Manibura, que alegam terem sido vítimas de agressão pelo empresário Rodrigo Viriato. Os outros três empregados do estabelecimento devem prestar depoimento na tarde desta quarta.

O advogado Bruno Montenegro, que representa o empresário suspeito de ter agredido as sete pessoas, encaminhou, também na manhã desta quarta-feira (6), imagens das câmeras de videomonitoramento do estabelecimento. O caso ocorreu na última sexta-feira (1) e o 26º Distrito Policial (DP) investiga as denúncias de agressão.

Em nota, o Grupo Alices, do qual Rodrigo é sócio, afirmou que “lamenta o ocorrido envolvendo o empresário Rodrigo Viriato, e deixa claro seu posicionamento de honestidade e respeito para com todas as pessoas”. O grupo disse ainda que, após o ocorrido, um dos sócios esteve no restaurante para pedir desculpas e ofereceu todo o apoio necessário.

Veja nota na íntegra:

O Grupo Alices lamenta o ocorrido envolvendo o empresário Rodrigo Viriato, no último dia primeiro de novembro e deixa claro seu posicionamento de honestidade e respeito para com todas as pessoas. A empresa esclarece que, numa atitude de transparência e verdade com a sociedade e os clientes, vem a público reforçar que todos os seus valores e princípios, como empresa familiar, são sempre pautados pelo trabalho, pela ética e, principalmente, pelo respeito ao próximo.

A direção da empresa comunica ainda que, após o ocorrido, um dos sócios do Grupo Alices esteve no local onde o fato ocorreu para pedir desculpas, onde foi recebido e ofereceu todo o apoio necessário.

O Grupo Alices, que reúne as empresas Alices Buffet, Viriato Gastronomia, Café Viriato, Forneria Coriolano e a Casa Viriato 1685, iniciou sua história há 40 anos através do trabalho incansável da senhora Alice Maria Viriato Araújo. Atualmente, o grupo é responsável pela geração de mais de 170 empregos diretos, sendo considerado um dos mais importantes dos setores de eventos e gastronomia do estado do Ceará, trajetória construída com muita seriedade, compromisso e credibilidade.