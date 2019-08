Polícia Militar vai investigar agressão de policiais a jovem em Fortaleza flagrada em vídeo

A Polícia Militar vai investigar a agressão cometida por três policiais contra um jovem na Comunidade das Malvinas, no Bairro Bela Vista, em Fortaleza. A ação foi gravada em vídeo que circula em redes sociais.

Nas imagens, os PMs são vistos dando tapas e raspando o braço do jovem com uma faca. Procurada pelo Sistema Verdes Mares, a corporação informou que não tinha conhecimento da agressão, classificou o ato como um "reprovável fato" e afirmou que realizará uma "rigorosa apuração" através de um Inquérito Policial Militar (IPM).

O vídeo mostra o jovem, que está sem camisa, em um beco da comunidade. Um policial conversa com ele enquanto outros dois dão apoio. Um deles carrega uma metralhadora e o terceiro segura uma vassoura. O primeiro PM dá dois tapas no rosto da vítima, que não reage. Em seguida, ele recebe um chute.

Outro agente atinge o adolescente com uma paulada. No fim do vídeo, um dos policiais puxa o braço do jovem e pede para o outro agente raspá-lo com uma faca.

No início do vídeo, ouve-se uma notícia em uma TV indicando que as imagens foram gravadas no dia 21 de junho deste ano. Contudo, elas só começaram a circular nesta semana.

Em nota, a Polícia Militar ressaltou que "não compactua com atos que violem a Lei e as garantias constitucionais".