Polícia Militar prende grupo furtando cabos de fibra óptica no bairro São João do Tauape

Um grupo foi preso pela Polícia Militar no momento em que furtava cabos de fibra óptica no bairro São João do Tauape, em Fortaleza, na noite desta quinta-feira (16).

A prisão foi feita após os operadores do Núcleo de Videomonitoramento da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) visualizaram os suspeitos por meio das câmeras instaladas no local.

Conforme a SSPDS, chegando no local, policiais militares encontraram cinco homens com equipamentos e ferramentas em uma das principais avenidas do bairro. O grupo também utilizava um caminhão caçamba que serviria para transportar o material furtado.

Ao serem questionados, eles alegaram que eram de uma empresa de telefonia, mas não apresentaram nenhuma ordem de serviço. Os homens, inclusive, trajavam uniformes da suposta empresa. Minutos depois, dois dos suspeitos confessaram que estavam furtando os cabos. O grupo já havia subtraído 300 metros de fios telefônicos subterrâneos.

Foram presos Antônio José Alves de Brito, 40 anos, com passagens pela polícia por crime ambiental e crime contra o patrimônio; Francisco Antônio Ferreira de Sousa, 27 anos, com passagem por contravenção penal; Luis Carlos Ferreira de Sousa, 30 anos, com antecedentes por associação criminosa e corrupção de menor; Robervaldo Sousa da Silva, 30 anos, com passagens por furto e corrupção de menor; e Raimundo de Brito de Castro, 21 anos, sem antecedentes criminais.