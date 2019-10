Polícia Militar nomeia novos comandantes para quatro unidades

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) nomeou novos comandantes, para unidades sediadas na Capital e na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). As decisões foram publicadas no Boletim do Comando Geral da PM da última sexta-feira (25).

O coronel Giovane Martins de Souza assumiu o Comando de Policiamento de Choque (CPChoque), que atua em todo o Estado. Já o tenente-coronel João Batista Farias Júnior é o novo comandante do Comando de Policiamento Especializado (CPE).

O major Hideraldo Luis Bellini Costa da Silva assumiu o comando do 17º Batalhão de Polícia Militar (BPM), sediado no Conjunto Ceará, em Fortaleza. Enquanto o tenente-coronel Júlio César Passos Pereira é o novo comandante do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM).