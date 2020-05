Polícia Militar invade festa de facção criminosa em Caucaia; 43 pessoas são levadas à Delegacia

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) invadiu, na manhã deste sábado (16), uma festa organizada por simpatizantes e suspeitos de integrarem uma organização criminosa, em uma casa de praia, na localidade de Tanupaba, no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Conforme a Corporação, 43, pessoas, entre elas, menores de idade, foram levadas à Delegacia para prestarem depoimento.

Os agentes foram até o imóvel, situado na Rua Jacarandá, onde acontecia a festa, após uma após uma denúncia de disparo de arma de fogo em via pública e perturbação do sossego alheio. Ao chegarem na residência, os policiais invadiram a propriedade. Lá, estava sendo comemorando o aniversário de um dos chefes do grupo criminoso. O homem, de acordo com a PM, que seria o autor do disparo, fugiu do local antes da chegada da Polícia.

Segundo a PM, os suspeitos que estavam na residência, 23 homens e 20 mulheres, simpatizantes e pessoas ligadas à organização criminosa, haviam alugado o imóvel. Eles foram levados para a Delegacia Metropolitana de Caucaia e devem responder, inicialmente, por descumprimento do Decreto Estadual N° 33.519, que visa conter a propagação da Covid-19, o novo coronavírus, no Ceará, mas também podem ser indiciados pelos crimes de associação criminosa e por outros delitos, de acordo com a participação de cada um.