Polícia investiga vazamento de fotos íntimas de garota de 13 anos compartilhadas sob ameaças

A polícia do Ceará está investigando o caso de uma adolescente de 13 anos, moradora do interior do Ceará, que disse ter sido coagida por um perfil supostamente fake a compartilhar fotos íntimas pela rede social Facebook. O vazamento acontece desde o último domingo (9). Segundo a família da garota, a pessoa por trás do perfil exigiu fotos e vídeos da adolescente nua e disse que mataria a menina e familiares caso ela não enviasse as imagens. Um boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado da região, no litoral norte do Ceará, na segunda-feira (10).

Em nota, a Secretaria da Segurança do Ceará confirmou que investigações para localizar os responsáveis estão em andamento.

A família explica que a garota passou também a ser ameaçada sob pretexto de que mantinha em sua rede social supostos perfis de integrantes de facções criminosas, insinuando que manter os contatos a ligava ao grupo criminoso.

Prints mostram conversa entre suspeito e vítima das ameaças Foto: Reprodução

Com medo, a menina enviou algumas imagens, que posteriormente foram compartilhadas pela pessoa ainda não identificada.

Com a exposição, a adolescente deixou de frequentar as aulas, conforme a família, indo à escola apenas cumprir o calendário de provas.

Suspeita da família

Ainda segundo o familiar, a pessoa enviou à adolescente fotos de familiares dela dizendo que revelaria a eles as imagens íntimas da menina, se ela não obedecesse às ordens. O fato fez a família desconfiar de que o autor das ameaças seria alguém próximo, ou da cidade, já que as fotos enviadas estavam postadas nos respectivos perfis dos familiares, que não faziam parte da rede de amigos do perfil da garota.

O rementente das mensagens ameaçadoras também fez exigências sobre como ela deveria se fotografar e fazer os vídeos. Ele chegou a definir o tempo do vídeo — dois minutos — que a vítima deveria enviar, disse o parente.

Prints mostram conversa entre suspeito e vítima das ameaças Foto: Reprodução

Após o familiar se passar pela vítima nas redes sociais para tentar obter mais informações sobre o rementente das mensagens intimidadoras, o suspeito percebeu e compartilhou fotos da adolescente seminua em seu perfil, as enviou a outros parentes da garota e afirmou que as compartilharia, também, em sites de conteúdo adulto.